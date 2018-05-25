Необычная сцена охоты попала на видео. Судя по кадрам, размещенным в Сети, кролик чудом убежал от схватившей его кошки. Однако далеко зверьку убежать не удалось. Буквально через несколько секунд его поймала сова.

Необычная сцена охоты попала на видео. Судя по кадрам, размещенным в Сети, кролик чудом убежал от схватившей его кошки. Однако далеко зверьку убежать не удалось. Буквально через несколько секунд его поймала сова.При этом кошка явно была в шоке от произошедшего. Она даже не попыталась отбить свою добычу у птицы. Пользователи Сети, увидев ролик, пришли в восторг. Некоторые хвалят смекалистого кролик, сумевшего уйти от одного из хищников, другие же восхищены совой, которая так легко увела чужую добычу.