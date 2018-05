Российский форвард Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, забросив победную шайбу в седьмом матче финальной серии Восточной конференции против Тампа-Бэй Лайтнинг, вошел в топ-10 по голам за матч в Кубке Стэнли за всю историю НХЛ. Речь идет об игроках, проведших не менее 100 игр в плей-офф.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросив победную шайбу в седьмом матче финальной серии Восточной конференции против "Тампа-Бэй Лайтнинг", вошел в топ-10 по голам за матч в Кубке Стэнли за всю историю НХЛ. Речь идет об игроках, проведших не менее 100 игр в плей-офф.Теперь на счету капитана "столичных" 58 шайб в 116 встречах (0,50 шайб за игру). Это девятый результат. Впереди россиянина расположились лишь Марио Лемье (0,71), Майк Босси (0,66), Морис Ришар (0,62), Уэйн Гретцки (0,59), Яри Курри (0,53), Дино Сиссарелли и Бобби Халл (по 0,52), а также Бретт Халл (0,51).Alex Ovechkin of the @Capitals scored his 58th career goal in the #StanleyCup Playoffs (116 GP).His 0.50 goals per game average in the postseason ranks ninth in NHL history among players to appear in at least 100 contests. #NHLStats #WSHvsTBL #Game7 pic.twitter.com/cgxpgyxXuu— NHL Public Relations (@PR_NHL) 24 мая 2018 г.Напомним, что 29 мая начнется финал Кубка Стэнли, в котором примут участие "Вашингтон Кэпиталз" и "Вегас Голден Найтс".