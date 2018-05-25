Ученые сумели доказать, что ожирение в младенчестве приводит к ухудшению когнитивных способностей. Эксперты обеспокоены тем, что данная проблема в последние годы стала еще острее.

Ученые сумели доказать, что ожирение в младенчестве приводит к ухудшению когнитивных способностей. Эксперты обеспокоены тем, что данная проблема в последние годы стала еще острее.Специалисты измерили вес детей в возрасте до двух лет и их когнитивные способности в пять и восемь лет. Результаты показали, что ожирение во младенчестве ухудшает рабочую память и пространственное мышление в более позднем возрасте.О такой закономерности известно уже достаточно много, передает журнал Obesity. При этом до сих пор не ясно, как именно ожирение влияет на процесс раннего детского развития.Найти ответ на вопрос решили найти ученые из США. В их эксперименте приняли участие более 200 детей, параметры которых измерили в возрасте до двух лет.Далее испытуемые прошли серию тестов на проверку когнитивных функций. Также детям нужно было пройти компьютерную версию водного лабиринта Морриса. Этот эксперимент направлен на оценку процесса принятия решений и работу памяти.Оказалось, что каждое отклонение в весе негативно скажется на общем интеллектуальном уровне ребенка.При проведении исследования были учтены и такие факторы, как употребление спиртного, курение и питание матерей во время вынашивания плода.Отмечается, что здоровый образ жизни очень важен на этапе раннего развития ребенка. Данное исследование показывает значимость веса ребенка для его когнитивных способностей. Ученые планируют проводить дальнейшие эксперименты в этом направлении.Медики добавили, что изучение негативного влияния ожирения на здоровье и на интеллектуальное развитие является крайне важным. Количество детей с лишним весом растет каждый год. Так, в 2017 году стало известно, что за последние 40 лет их число увеличилось в десять раз.