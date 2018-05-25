Неудачей завершился подъем 380-килограммового стекла на 47-й этаж жилого комплекса Well House на юго-западе Москвы - когда до цели оставались считанные сантиметры, массивный объект сорвался вниз, чудом не задев людей.

Неудачей завершился подъем 380-килограммового стекла на 47-й этаж жилого комплекса Well House на юго-западе Москвы — когда до цели оставались считанные сантиметры, массивный объект сорвался вниз, чудом не задев людей. Этот момент альпинисты сняли на видео."Производили подъем краном, установленным на крыше. Допустимая нагрузка крана 500 кг, вес стекла 380 кг + 45 кг присоска. С нашей стороны ошибок не было допущено, кран дополнительно усилили грузами, проверили и долили масло в редуктор, при осмотре троса повреждений не было", — написал автор ролика.По его словам, оборвался стальной проволочный трос, в результате стекло, прежде чем разбиться, нанесло серьезные повреждения фасаду высотки на Ленинском проспекте."Бойся!" — успел крикнуть альпинист, предупреждая коллег на земле. Никто из них не пострадал.