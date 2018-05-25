Шарлотт Ноулсон, работающая в авиакомпании easyJet рассказала
о прецеденте во время одного из своих рейсов. Мужчины унизили ее, усомнившись в
непрофессионализме пилота.
Шарлотт Ноулсон, работающая в авиакомпании easyJet рассказала
о прецеденте во время одного из своих рейсов. Мужчины унизили ее, усомнившись в
непрофессионализме пилота.
"Я даже не
буду шутить о женщинах-водителях", – сказал один из пассажиров. Другой добавил,
что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа —
женщина.
По словам пилота, она давно привыкла к подобным сексистским
шуткам, и отреагировала профессионально. Летчица посмеялась и спросила мужчин,
как прошел их полет.
Этой историей
Ноулсон поделилась в Twitter. Женщина получила поддержку со стороны
подписчиков. Она отметила, что не оскорблена и не обескуражена, но ее
расстраивает, что кто-то до сих пор придерживается таких взглядов и считает
нормальным высказываться таким образом в адрес женщины, сообщает
The Independent.
Как писали Dni.Ru, сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказал
о том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Он
дал несколько конкретных инструкций. Один из его советов – никогда не
смешивать снотворные лекарства с алкоголем. Также при покупке билета он
порекомендовал выбирать места у прохода, чтобы быть на виду.