Шарлотт Ноулсон, работающая в авиакомпании easyJet рассказала о прецеденте во время одного из своих рейсов. Мужчины унизили ее, усомнившись в непрофессионализме пилота.

Шарлотт Ноулсон, работающая в авиакомпании easyJet рассказалао прецеденте во время одного из своих рейсов. Мужчины унизили ее, усомнившись внепрофессионализме пилота."Я даже небуду шутить о женщинах-водителях", – сказал один из пассажиров. Другой добавил,что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа —женщина.По словам пилота, она давно привыкла к подобным сексистскимшуткам, и отреагировала профессионально. Летчица посмеялась и спросила мужчин,как прошел их полет.Этой историейНоулсон поделилась в Twitter. Женщина получила поддержку со стороныподписчиков. Она отметила, что не оскорблена и не обескуражена, но еерасстраивает, что кто-то до сих пор придерживается таких взглядов и считаетнормальным высказываться таким образом в адрес женщины, сообщаетThe Independent.Как писали Dni.Ru, сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказало том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Ондал несколько конкретных инструкций. Один из его советов – никогда несмешивать снотворные лекарства с алкоголем. Также при покупке билета онпорекомендовал выбирать места у прохода, чтобы быть на виду.