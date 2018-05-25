Наташа Королева стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой Мой герой. Популярная исполнительница рассказала о личной жизни.

Наташа Королева стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Популярная исполнительница рассказала о личной жизни.Наташа Королева стала популярна, когда ей еще не было и 20 лет. Благодаря таланту и несгибаемому, пробивному характеру молодой артистке покорилась сцена, а ее песни стали хитами. Королева никогда не обращала внимания на критику, разве что прислушивалась к советам коллег.Впрочем, по признанию самой Наташи, самым главным критиком для нее всю жизнь была мама Людмила Порывай. Возможно, поэтому у них так и не сложились очень близкие отношения. В свою очередь, сама Наташа Королева – другого склада мама. По словам артистки, они с ее 15-летним сыном Архипом настоящие друзья."У меня с сыном отличные отношения на данный момент. Мы дружбаны. Он мне все расскажет, просто нужно выждать момент", – отметила Королева. Популярная исполнительница назвала себя "стопроцентной мамой мальчиков". Наташа пояснила: "Я мальчиков чувствую". При этом СМИ упорно приписывают артистке беременность. Сама певица не исключает такой возможности, однако дала понять, что не представляет, как бы управлялась с наследницей. "Кто знает, что было бы с дочкой…" – уклончиво сказала Наташа.Напомним, Королева родила сына от второго мужа, стриптизера Сергея Глушко. В беседе с Татьяной Устиновой Наташа вспомнила о том, как прошло их первое свидание. "Это было первое наше с Сергеем свидание у него дома, где был только чай каркаде и от его мамы баночка абрикосового варенья. Я же принесла с собой купленное по дороге виски (я ведь в гости с пустыми руками не хожу). И я подумала: "Наверное, логично купить виски, не торт же". И все так нормально идет, Сергей разливает чаек, предлагает виски. Но я не пью, я же за рулём. И он так подносит стакан, но не пьёт. И смотрит на мою реакцию. Оказалось, в бутылке была подкрашенная вода. Мне было так стыдно! Это на первом-то свидании! В общем, с виски не сложилось, а вот с абрикосовым вареньем очень даже – оно было вкусным, потому что мама Нина знает в варенье толк. С тех пор это наш личный праздник – Абрикосовое варенье", – рассказала Наташа Королева.