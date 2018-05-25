Объем выдачи ипотеки в первом квартале текущего года превысил прошлогодние показатели на 60% в количественном выражении и на 80% - в денежном. Об этом заявил глава ДОМ.РФ Александр Плутник в ходе сессии Технологии жилья на Петербургском экономическом форуме. Он подчеркнул, что это значительный рост.

Также, по словам Плутника, снизить ставку может внедрение информационных технологий на рынке жилья."В структуре ипотечной ставки есть достаточно значимая часть, которая составляет затраты на выдачу и обслуживание ипотечных кредитов. С развитием ипотечных технологий возможно снижать эту составляющую", - пояснил он.Плутник добавил, что растущие объемы выдачи ипотеки говорят о необходимости новых технологий, которые позволят выдавать жилищные кредиты дешевле и быстрее.В июле 2018 года вступит в силу закон об электронной закладной, напомнил Плутник. Это поможет банкам формировать ипотечную сделку полностью в электронном виде. Закон "создает новую платформу для развития сегмента в целом, для приобретения квартир онлайн", добавил глава Дом. РФ.Он отметил, что, хотя электронные сервисы сейчас и развиваются, людям все же необходимо на некоторых этапах "совершать бумажную сделку".Международный экономический форум в Петербурге проходит с 24 по 26 мая. 33Live.RuRu и телеканал "Россия 24" ведут прямые трансляции мероприятий форума.