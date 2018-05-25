Власти готовят дорожную карту по ситуации с подмосковным застройщиком Urban Group, у которого возникли проблемы с дольщиками. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, передает РИА Новости.

Министр отметил, что ситуация с застройщиком его беспокоит, но невозможно "за один день посмотреть, что происходит в такой крупной компании"."Есть четкое понимание, есть четкая дорожная карта региона, в котором они работают, Московской области, есть ДОМ.РФ, который там тоже кредитор. Пока это проект. До понедельника мы ее отработаем. Пока это все в работе", — рассказал Якушев.Ранее сообщалось, что Urban Group не соблюдает сроки сдачи некоторых объектов. Минстрой РФ, Фонд защиты прав дольщиков и правительство Подмосковье начали консультации по ситуации с застройщиком.