В настоящее время на рассмотрении Внешэкономбанка находится проект по расширению производства мембран на заводе «РМ Нанотех»

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение между администрацией Владимирской области, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО «Полимерсинтез».В настоящее время на рассмотрении Внешэкономбанка находится проект по расширению производства мембран на заводе «РМ Нанотех», который имеет высокую степень готовности и предполагает финансирование со стороны банка в размере более 2 миллиардов рублей. Их планируется направить, в основном, на расширение производственных мощностей и создание дополнительных научно-исследовательских модулей.Реализация проекта позволяет укрепить позиции владимирского производителя на российском и международном рынках, дополнить линейку выпускаемых инновационных мембран для различных отраслей экономики, даст возможность далее развивать научно-исследовательскую деятельность и поможет создать более 100 новых рабочих мест в инновационной и наукоемкой отрасли, меняет к лучшему практически все сферы деятельности предприятия.В ходе реализации проекта должны быть увеличено производство обратноосмотических рулонных мембран и санитарных (молочных) мембранных элементов, создана новая линия «половолоконных ультрафильтрационных» мембранных элементов. В перспективе планируется открыть федеральный научно-исследовательский центр мембранных технологий для непрерывного создания новых и усовершенствования существующих технологий очистки жидких сред.