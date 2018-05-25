Крейсер задымился. Сегодня во второй половине дня по помещениям торгового центра начал распространяться густой дым. Администрация вызвала МЧС и, ещё до приезда спасателей, дала команду - выводить людей из здания. Всего было эвакуировано около 2 тысяч человек.

"Крейсер" задымился. Сегодня во второй половине дня по помещениям торгового центра начал распространяться густой дым. Администрация вызвала МЧС и, ещё до приезда спасателей, дала команду - выводить людей из здания. Всего было эвакуировано около 2 тысяч человек.Галина Бурлакова, сотрудница торгового центра: Напротив моей секции задымился. Не знаю, как-будто петарда, дым такой пошёл. И за одну секунду он распространился по всему первому этажу. Мы все выбежали, вот я прихватила с собой огнетушитель. Но огнетушитель не понадобился.- Но страшно было? Угроза была реальная? Как считаете?- Реальная. Потому что было сильное задымление, все было чёрное.Татьяна Трифонова, сотрудница торгового центра: "Сразу сработала противопожарная сигнализация. И мы спокойно вышли.- Паники не было?- Нет.- Все знали куда бежать?- Да, да, конечно.Елена Лебедева, зам. директора по связям со СМИ торгового центра: У нас просто был случай, что нам кинули дымовую шашку.- Специально?- Специально! Произошло возгорание, то есть не возгорание, открытого огня у нас не было. У нас был дым, очень густой едкий дым по первому этажу, поэтому пошла эвакуация по всему торговому центру.Из-за недавнего пожара в Кемерово, где в торговом центре погибли 60 человек и большинство из них дети - к ситуации в "Крейсере" отнеслись очень серьёзно. Спасатели присвоили происшествию повышенный уровень опасности, учитывая что в этом торговом центре на 3 этаже - большой магазин для детей. Да и у выпускников сегодня общегородское гуляние. 13 единиц техники и почти 40 человек личного состава МЧС прибыли на место через три минуты после сообщения о задымлении. Возгорания действительно не обнаружили. Как оказалось, источником задымления стала дымовая шашка.Павел Литов, врио зам. начальника ГУ МЧС области: Загорания никакого не было. Просто была сработка петарды или дымовой шашки, сейчас там полиция устанавливает ее причины нахождения там, в этом отделе. Люди эвакуированы, все хорошо. Сейчас там проветривают и уже часть здания запускают.- Реальная угроза какая-то была? Распространения или не знаю...- Ну, при наличии такой петарды такого большого задымления она все равно бы не дала, которое создало бы угрозу.