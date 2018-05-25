Злоумышленники путем подбора ключей незаконно проникли в квартиру, откуда тайно похитили имущество, после чего скрылись с места происшествия...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Хорошевскому району задержали двоих мужчин по подозрению в совершении квартирной кражи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Хорошевскому району поступило сообщение от 69-летней пенсионерки. По словам женщины, в квартиру ее сына, который временно отсутствует в городе, проникли неизвестные и похитили золотые украшения. Материальный ущерб составил более 4 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимый 43-летний приезжий и 52-летний москвич. Один из них был задержан по месту проживания в Санкт-Петербурге. В ходе обыска его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное, а именно 8 наручных часов и ювелирные украшения.Установлено, что злоумышленники путем подбора ключей незаконно проникли в квартиру, откуда тайно похитили имущество и скрылись с места преступления. Похищенное изъято.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29