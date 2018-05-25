Знакомый обязался после продажи машины выплатить автовладельцу деньги, но взятые на себя обязательства не выполнил...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Головинскому району задержали 34-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 34-летнего москвича. Мужчина рассказал, что на Кронштадтском бульваре он передал свой автомобиль марки «БМВ» знакомому с целью дальнейшей перепродажи, заключив комиссионный договор. Знакомый обязался после продажи машины выплатить автовладельцу деньги, но взятые на себя обязательства не выполнил и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в г. Сочи.Следственным отделом ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29