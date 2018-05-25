Девушка рассказала, что в салоне красоты неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о грабеже. 18-летняя девушка рассказала, что в салоне красоты на улице Жуковского неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Земляной Вал оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60