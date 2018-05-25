Полицейскими установлено, что ранее судимый 44-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для изготовления и потребления запрещенных средств...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по району Люблино ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Таганрогской улице», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что ранее судимый 44-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для изготовления и потребления запрещенных средств.В ходе обследовании помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18