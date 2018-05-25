На улице Генерала Белова к прохожему подошли неизвестные мужчины, ударили его и попытались отобрать кошелек с денежными средствами...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на грабеж», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, на улице Генерала Белова к нему подошли неизвестные мужчины, ударили его и пытались отобрать кошелек с денежными средствами, но, получив отпор, скрылись.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22