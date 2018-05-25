Президент Украины Петр Порошенко – один из чемпионов мира по лицемерию. Черное он называет белым, а зло – добром. Сопротивление Донбасса украинской агрессии для него – оккупация, а стреляющие из артиллерии по мирным городам региона военнослужащие ВСУ - освободители. На этот раз лидер Незалежной выступил с очередным искрометным заявлением о ситуации в Донбассе и отношениях с Россией. Он заявил, что знает, как освободить Украину от агрессора. Назвал даже конкретный срок – пять лет.

Президент Украины Петр Порошенко – один из чемпионов мира полицемерию. Черное он называет белым, а зло – добром. СопротивлениеДонбассаукраинской агрессии для него – "оккупация", а стреляющие изартиллерии по мирным городам региона военнослужащие ВСУ -"освободители". На этот раз лидер Незалежной выступил с очереднымискрометным заявлением о ситуации в Донбассе и отношениях с Россией. Онзаявил, что знает, какосвободить Украину от "агрессора". Назвал даже конкретный срок – пятьлет.По его словам, он, как президент, имеет "четкоепредставление" о том, что делать в ближайшие годы. "Чтобы освободитьукраинскую землю от российского агрессора", – заявил украинский лидер в ходезаседания Национального инвестиционного совета.Впрочем, это уже не первый раз, когда Порошенко выдвигаетконкретные сроки. Еще в мае 2014 года, при вступлении в должность главыгосударства, он заявил, что так называемая антитеррористическая операция вДонбассе закончится через несколько месяцев. Украинский лидер в сроках серьезноошибся: военная операция продолжается и по сей день, правда, уже под другойвывеской, как "операция Объединенных сил". Но сути это не меняет.Заявление Порошенко стоит рассматривать в контексте грядущейпрезидентской кампании. В конце марта следующего года на Украине пройдуточередные выборы главы государства. Рейтинг Порошенко низок, как никогда: какгласят социологические исследования, украинский лидер получил бы несколькопроцентов голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.Зато лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вырваласьвперед. Ее рейтинги тоже не слишком высокие, но на фоне абсолютнодискредитировавшего себя Порошенко она смотрится в глазах многих гражданНезалежной гораздо более привлекательно.Порошенко же принципиально важно удержать за собой пост. Аэто невозможно без поддержки со стороны соединенных Штатов, которые руководяткак внешней, так и внутренней политики Киева. Соответственно, кандидат накаждый высокий пост, прежде всего президентский, должен получить "ярлык накняжение" в Вашингтоне.Слова Порошенко необходимо рассматривать именно в контекстеэтих телодвижений. Он стремится заручиться доверием Вашингтона,прорекламировать себя как наиболее выгодную для американцев кандидатуру.Поэтому, скорее всего, риторика украинского лидера по мереприближения выборов будет лишь ужесточаться. Не исключено, что это отразится ина ситуацию в Донбассе, где последние несколько недель не утихают бои междуукраинскими силовиками и отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганскойнародных республик.