Во время последнего звонка в одной из школ Пензы произошел неприятный инцидент. В честь торжества выпускники должны были выпустить в небо голубей, однако задумке помешала смерть одной из птиц.

Во время последнего звонка в одной из школ Пензы произошел неприятный инцидент. В честь торжества выпускники должны были выпустить в небо голубей, однако задумке помешала смерть одной из птиц.Сообщается, что голубь скончался еще в руках выпускника, но подросток решил дать мертвой птице последний шанс. На опубликованных кадрах видно, как подброшенный в небо голубь камнем рухнул на землю. "Не взлетел", – лаконично прокомментировала видео одна из учениц, наблюдавшая за торжеством из окна. После этого одиннадцатиклассник все же поднял птицу с земли. В комментариях к видео пользователи Сети предположили, что державший голубя подросток был настолько взволнован, что "придушил птицу", передает телеканал "".