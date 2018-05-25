Певец Андрей Григорьев-Аполлонов недавно пережил две страшные трагедии. Горе очень отразилось на внешности звезды.

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов недавно пережил двестрашные трагедии. Горе очень отразилось на внешности звезды.Григорьев-Аполлонов стал гостем программы "Мой герой" телеканала "ТВ Центр". Рыжий из "Иванушек" рассказал ведущей Татьяне Устиновой о начале своеготворческого пути и планах на будущее.Андрей поведал, что вуз выбрал в самый последний момент, поэтомуна эстрадное отделение ГИТИСа пришлось поступать в спешке. После исполнителюпосчастливилось попасть в поп-группу "Иванушки International", в которой онработает уже более 20 лет.Григорьев-Аполлонов признался, что не представляет себе жизнибез любимого коллектива, поэтому не планирует завершать карьеру артиста. Андрейне знает, чем займется, когда уйдет со сцены.Поклонники отметили, что за последний год певец очень изменился.Артист поправился, на крупных планах, его лицо казалось отекшим и морщинистым, аволосы потеряли бывалый блеск и рыжину. Фанаты отметили, что 47-летний артистстал выглядеть намного старше своего возраста.Пользователи сети предположили, что именно пережитое гореотразилось на внешности звезды. В середине прошлого, 2017 года он переживалсмерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках".А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. Пороковому стечению обстоятельств женщине стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.Андрея подкосила потеря близкого. Он замкнулся в себе,перестал выходить на связь с друзьями и поклонниками. Позже, придя в себя, Григорьев-Аполлоновпризнался, что работа – это единственное, что держало его в тот момент наплаву. Он до сих пор не может принять смерть близкого человека.