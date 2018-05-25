Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с докладом следственной группы по MH17. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что вчера у Путина были до часу ночи мероприятия, а сейчас он готовится к выступлению на ПМЭФ-2018.

Президент России Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с докладом Совместной следственной группы по Boeing 777, который был сбит в 2014 году над Донбассом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что вчера у Путина только в час ночи закончились мероприятия с зарубежными инвесторами. А сегодня он готовится к напряженной работе на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе к своему выступлению.Также в Кремле пока не знакомы с выводами Bellingcat о причастности к крушению малазийского самолета офицера ГРУ Олега Иванникова и не знают, на основе чего сделано такое заключение, передает "Интерфакс"."Я ничего не могу сказать по этому поводу, я не знаю, что это за доклад, я не знаком с его материалами. Я не знаю, на основе чего были сделаны такие заключения", — сказал Песков.Обстановку вокруг расследования авиакатастрофы пресс-секретарь президента охарактеризовал как абсолютное взаимное недоверие, напомнив, что Россия так и не была привлечена к участию в работе комиссии. В связи с этим Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17."Расследование производилось в Нидерландах, следственная группа не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", — подчеркнул Песков.Между тем украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев хочет присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией преследованию России на межгосударственном уровне. По его мнению, это решение "является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств". Об этом он написал на своей странице в Facebook.Порошенко отметил, что этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.Как передает ТАСС, Германия ожидает от России более конструктивной роли в расследовании крушения малайзийского Boeing 777. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, комментируя новый доклад Совместной следственной группы.