Владимира Путина удивила позиция французского журналиста,
задавшего вопрос на совместной пресс-конференции президентов России и Франции.
Представителя западных СМИ интересовала ситуация с Олегом Сенцовым – но
абсолютно не заботила судьба Кирилла Выштинского.
Владимира Путина удивила позиция французского журналиста,
задавшего вопрос на совместной пресс-конференции президентов России и Франции.
Представителя западных СМИ интересовала ситуация с Олегом Сенцовым – но
абсолютно не заботила судьба Кирилла Выштинского.
Гражданин Украины Олег Сенцов был задержан за подготовку к
террористическим актам. А вовсе не за свою журналистскую или режиссерскую
деятельность, напомнил корреспонденту из Франции Владимир Путин.
"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете,
что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не
за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы,
французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности
журналистов на Украине", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам
переговоров с Эммануэлем Макроном.
Президент России заметил, что судьба задержанного на Украине российского
журналиста Кирилла Вышинского почему-то западную прессу совсем не интересует.
Руководитель портала РИА "Новости" Украина был
задержан сотрудниками СБУ в Киеве и отправлен по этапу в Херсон. Украинские
власти обвиняют журналиста в государственной измене. Тем не менее, как сообщал
адвокат Кирилла Вышинского, тот "держится молодцом" и благодарит всех
за поддержку.
Прокомментировал российский лидер и выводы международной
группы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17 над
Донбассом. Путин напомнил, что Россию к расследованию не допускают. Если Москву
допустят к работе комиссии, тогда можно будет говорить о каком-либо признании
результатов работы следователей.
При этом украинская сторона над расследованием работает,
несмотря на то, что Киев, как минимум, виновен в том, что не закрыл свое
воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия – чем
нарушил международные правила. Тем не менее, пообещал президент, Россия
внимательно изучит представленные накануне выводы следствия, передает РИА Новости.