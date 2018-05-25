Владимира Путина удивила позиция французского журналиста, задавшего вопрос на совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Представителя западных СМИ интересовала ситуация с Олегом Сенцовым – но абсолютно не заботила судьба Кирилла Выштинского.

Владимира Путина удивила позиция французского журналиста,задавшего вопрос на совместной пресс-конференции президентов России и Франции.Представителя западных СМИ интересовала ситуация с Олегом Сенцовым – ноабсолютно не заботила судьба Кирилла Выштинского.Гражданин Украины Олег Сенцов был задержан за подготовку ктеррористическим актам. А вовсе не за свою журналистскую или режиссерскуюдеятельность, напомнил корреспонденту из Франции Владимир Путин."Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете,что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а неза свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы,французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельностижурналистов на Украине", – сказал Путин на пресс-конференции по итогампереговоров с Эммануэлем Макроном.Президент России заметил, что судьба задержанного на Украине российскогожурналиста Кирилла Вышинского почему-то западную прессу совсем не интересует.Руководитель портала РИА "Новости" Украина былзадержан сотрудниками СБУ в Киеве и отправлен по этапу в Херсон. Украинскиевласти обвиняют журналиста в государственной измене. Тем не менее, как сообщаладвокат Кирилла Вышинского, тот "держится молодцом" и благодарит всехза поддержку.Прокомментировал российский лидер и выводы международнойгруппы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17 надДонбассом. Путин напомнил, что Россию к расследованию не допускают. Если Москвудопустят к работе комиссии, тогда можно будет говорить о каком-либо признаниирезультатов работы следователей.При этом украинская сторона над расследованием работает,несмотря на то, что Киев, как минимум, виновен в том, что не закрыл своевоздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия – чемнарушил международные правила. Тем не менее, пообещал президент, Россиявнимательно изучит представленные накануне выводы следствия, передает РИА Новости.