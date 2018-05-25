В расследовании крушения малайзийского Боинга в
небе над Донбассом летом 2014 года нет ничего, что внушало бы доверие. Об этом
заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
В расследовании крушения малайзийского "Боинга" в
небе над Донбассом летом 2014 года нет ничего, что внушало бы доверие. Об этом
заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
"Там несколько версий, в том числе, и версия, что это
ракета украинской армии, и самолет, и так далее", – сказал глава
государства, говоря о принадлежности ракеты, сбившей лайнер. Соответствующий вопрос
президенту задал американский журналист Джон Миклетвейт.
По словам Путина, Россия должна полноценно участвовать в
расследовании. Без этого, подчеркнул глава государства, никакого доверия к его
итогам у Москвы не будет.
Напомним, накануне с официальным заявлением о причастности
России к уничтожению 777, летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур,
выступило правительство Нидерландов. По словам представителя МИД королевства,
результаты расследования указывают на вину России. Амстердам призвал Москву
"присоединиться к обсуждению, чтобы восстановить справедливость".
Как утверждает следствие, "Боинг" был якобы сбит
из противовоздушного комплекса "Бук", который принадлежат 53-й
зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России, расположенной в Курске.
Специалисты из России не были допущены к анализу причин произошедшего. Все
обвинения в свой адрес Москва отвергает.
Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение недалеко от
Донецка в середине июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все
они погибли.
Украина сразу же принялась обвинять в случившемся ополченцев
самопровозглашенной Донецкой и Луганской республик и Россию. В Донецке и
Луганске заявили, что не располагают оружием, способную уничтожить цель на
такой высоте. На Западе предсказуемо поддержали Украину, заявив, что
"Бук" якобы сначала был доставлен на территорию Донбасса, а после
катастрофы самолета вывезен обратно в Россию.