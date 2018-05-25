В расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Донбассом летом 2014 года нет ничего, что внушало бы доверие. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В расследовании крушения малайзийского "Боинга" внебе над Донбассом летом 2014 года нет ничего, что внушало бы доверие. Об этомзаявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международногоэкономического форума (ПМЭФ)."Там несколько версий, в том числе, и версия, что эторакета украинской армии, и самолет, и так далее", – сказал главагосударства, говоря о принадлежности ракеты, сбившей лайнер. Соответствующий вопроспрезиденту задал американский журналист Джон Миклетвейт.По словам Путина, Россия должна полноценно участвовать врасследовании. Без этого, подчеркнул глава государства, никакого доверия к егоитогам у Москвы не будет.Напомним, накануне с официальным заявлением о причастностиРоссии к уничтожению 777, летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур,выступило правительство Нидерландов. По словам представителя МИД королевства,результаты расследования указывают на вину России. Амстердам призвал Москву"присоединиться к обсуждению, чтобы восстановить справедливость".Как утверждает следствие, "Боинг" был якобы сбитиз противовоздушного комплекса "Бук", который принадлежат 53-йзенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России, расположенной в Курске.Специалисты из России не были допущены к анализу причин произошедшего. Всеобвинения в свой адрес Москва отвергает.Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение недалеко отДонецка в середине июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, всеони погибли.Украина сразу же принялась обвинять в случившемся ополченцевсамопровозглашенной Донецкой и Луганской республик и Россию. В Донецке иЛуганске заявили, что не располагают оружием, способную уничтожить цель натакой высоте. На Западе предсказуемо поддержали Украину, заявив, что"Бук" якобы сначала был доставлен на территорию Донбасса, а послекатастрофы самолета вывезен обратно в Россию.