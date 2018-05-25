Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки народы африканского континента. Он отметил, что этот праздник символизирует стремление народов к свободе, миру и единству.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки народы африканского континента."Примите искренние поздравления по случаю Дня Африки — знаменательного праздника, который символизирует стремление народов вашего континента к свободе, миру и единству", — говорится в поздравительной телеграмме.Российский лидер отметил, что за десятилетия независимого развития африканские страны достигли успехов в социальной и экономической сферах: продвигаются интеграционные процессы, координируются действия по урегулированию локальных конфликтов и кризисов. Россия поддерживает усилия государств Африки, направленные на построение справедливого демократического мироустройства, противодействие терроризму и преступности.Путин пожелал народам Африки успехов в государственной деятельности, мира и благополучия, сообщает ТАСС.