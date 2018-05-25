На ПМЭФ Эммануэль Макрон сказал, что верит в Европу от Лиссабона до Урала. Модератор бизнес-диалога Александр Шохин поправил его: речь должна идти о Европе от Лиссабона до Владивостока, а не Урала. Не дал мне это сказать, бандит! — отреагировал Владимир Путин.

Отношения Москвы и Парижа развиваются поступательно, но уровень французских инвестиций в Россию и российских — во Францию пока недостаточен. Об этом Владимир Путин заявил на российско-французском бизнес-диалоге в рамках Петербургского международного экономического форума. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, объем прямых французских инвестиций в РФ составляет 15 миллиардов долларов, российских во французскую экономику — более 2 миллиардов долларов."Маловато. Но и французских мало!", — отметил Путин.Также он прокомментировал слова Эммануэля Макрона, который выразил надежду, что Франция сможет подвинуть Германию с первого места по уровню инвестиций в Россию. Российский лидер уточнил, что первое место давно уже занимает не Германия, а Китай – "и по инвестициям, и по торговому обороту".Сейчас объем российско-китайского торгового оборота составляет около 86 миллиардов долларов. В ближайшем будущем он должен достигнуть 100 миллиардов долларов. С Евросоюзом торговых оборот ранее составлял 450 миллиардов долларов, однако за последние годы упал в два раза.Во время дискуссии Макрон сказал, что верит в Европу от Лиссабона до Урала. Модератор бизнес-диалога глава РСПП Александр Шохин поправил его: речь должна идти о Европе от Лиссабона до Владивостока, а не Урала. Ситуацию прокомментировал и президент России."Не дал мне это сказать, бандит! — в шутку сказал Путин. — Только я собрался с этого начать, украл у меня. Ну, и ладно".Также в ходе панельной дискуссии Путин отметил, что сейчас мировая экономика "беременна цифровизацией". Он напомнил, как Шохин сказал, что президент "заболел в прошлом году цифровизацией"."Я здоров, — сказал Путин. — Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние".Кроме того, во время дискуссии президент России сказал, что необходимо сопротивляться закрытию рынков, развивать кооперацию и интеграцию. Он уверен, что "любой вид экономического сепаратизма в этом смысле, до добра не доводит". По его мнению, для этого есть все возможности: не противопоставляя себя никому, просто развивая сотрудничество и добиваясь положительных результатов, которые пойдут на пользу России и Франции.