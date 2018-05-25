Семейная драма разыгралась вечером 24 мая в доме 16 по Хлебозаводской улице. Поругавшись с сожительницей, 59-летний мужчина пустил в ход оружие, а когда за мать вступилась ее 25-летняя дочь, то выстрелил и ей в лицо.

Пьяный житель Челябинска после ссоры с гражданской супругой выстрелил ей и ее дочери в лицо из пневматического пистолета, а потом заперся в квартире и пригрозил взорвать пятиэтажку. Переговоры с дебоширом успехом не увенчались, поэтому бойцы Росгвардии пошли на штурм, который сняли на видео.Семейная драма разыгралась вечером 24 мая в доме 16 по Хлебозаводской улице. Поругавшись с сожительницей, 59-летний мужчина пустил в ход оружие, а когда за мать вступилась ее 25-летняя дочь, то выстрелил и ей в лицо. Пострадавшие убежали на улицу, где соседи вызвали им скорую помощь, а буян открыл газ и начал кричать, что взорвет весь дом.Спасатели перекрыли подачу газа в пятиэтажку, эвакуировали всех — а это около 130 человек — жителей, после чего попытались убедить стрелка сдаться. Переговоры оказались безуспешными, так что бойцы Росгвардии начали вскрывать металлическую дверь. В этот момент мужчина нанёс себе ножевые ранения в область живота и груди, с которыми и был доставлен в больницу. Его сожительница и ее дочь отделались легкими травмами."Последние два месяца он пил, угрожал жене, постоянно говорил, что взорвёт дом, грозился выстрелить себе в живот", — прояснили ситуацию соседи, отметив, что мужчина давно сидит без работы.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.