«Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил Ростов-на-Дону», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил Ростов-на-Дону», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В конференц-зале стадиона «Ростов Арена» Владимир Колокольцев провел совещание. Руководители Главного управления МВД России по Ростовской области доложили о проделанной работе, а также расстановке сил и средств на время проведения международного турнира. Министр подчеркнул важность тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами при обеспечении безопасности на Чемпионате.Главе ведомства были продемонстрированы технологические разработки для осуществления пропускного режима на стадионе, вмещающем 45 000 зрителей.Также Владимир Колокольцев ознакомился с условиями проживания сотрудников сводного отряда полиции в здании пункта временной дислокации. Полицейские размещаются в двух- и трехместных комнатах. На каждом этаже установлены кулеры с питьевой водой. Питание организовано в столовой на 600 мест, а для занятий физической подготовкой оборудованы специальные места.