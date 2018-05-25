В Швеции приняли закон, согласно которому необходимо получать официальное разрешение партнера на занятие с ним сексом. Половой акт без явного вербального или физического согласия будет приравниваться к изнасилованию.

В Швеции приняли закон, согласно которому необходимо получать "официальное" разрешение партнера на занятие с ним сексом. Половой акт без явного вербального или физического согласия будет приравниваться к изнасилованию.Сообщается, что нововведение призвано изменить характер преследования сексуальных преступлений. Так, Швеция станет десятой страной в Европе, которая признает половой акт без согласия изнасилованием.Инициаторы законопроекта пояснили, что людям нужно всегда убеждаться в том, что человек, с которым они собираются вступить в интимную связь, идет на это добровольно, передает The NewYork Times. "Подобная мысль должна прочно закрепиться в умах мужчин", – заявили они.Так, когда закон вступит в силу, обвинителям будет достаточно доказать, что явное согласие не было получено. До этого прокуроры были обязаны найти следы применения насилия или доказательства принуждения к сексу.Согласно статистике, жертвами изнасилований становятся 2,4% населения Швеции. Этот показатель вырос в три раза с 2012 года.Вопрос о получении согласия начал активно обсуждаться после громких скандалов с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Многие известные актрисы рассказали, что кинодеятель десятилетиями до них домогался.