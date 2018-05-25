Казалось бы, совсем скоро мир станет свидетелем
долгожданного снижения военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Президент США Дональд
Трамп собирался провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Но не
сложилось: американский лидер сдал назад и отменил переговоры. На неожиданный
демарш главы Белого дома отреагировали в Кремле.
Казалось бы, совсем скоро мир станет свидетелем
долгожданного снижения военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Президент США Дональд
Трамп собирался провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Но не
сложилось: американский лидер сдал назад и отменил переговоры. На неожиданный
демарш главы Белого дома отреагировали в Кремле.
Произошедшее Москву не очень обрадовало. Россия неоднократно
выступала с призывами к Северной Корее и Соединенным Штатам сесть за стол
переговоров.
Об отмене корейского-американских переговоров высказался
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин
"в целом обеспокоен" и сожалеет о том, что встреча Трампа и Ким Чен
Ына не состоялась.
Напомним, президент США после прихода в Белый дом повел жесткую
политику в отношении КНДР. В апреле 2017 года он направил к берегам Северной
Кореи авианосную ударную группу. В ответ Ким пригрозил ударить ядерным оружием
по территории Соединенных Штатов. К счастью, большой войны удалось избежать.
Потепление между сторонами наметилось в начале этого года.
Северокорейский лидер встретился со своим коллегой из Южной Кореи. Главы
государств условились двигаться по пути развития мирных двусторонних отношений,
а также высказались за денуклериализацию полуострова. На этом фоне президент
США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Кимом 12 июня в Сингапуре.
Стороны начали подготовку к переговорам и согласовывание деталей.
Однако накануне как гром среди ясного неба пронеслась
новость: долгожданной встречи не будет. Свой демарш Трамп объяснил тем, что
Северная Корея делает агрессивные заявления. Соли ситуации добавляет тот факт,
что Пхеньян, надеясь на урегулирование отношений с США, в качестве жеста доброй
воли взорвал свой ядерный полигон со всеми ракетными шахтами.
В руководстве КНДР между тем не унывают. Там заявили о том,
что по-прежнему готовы к переговорам с Соединенными Штатами. "Наша
приверженность достижению наилучших результатов во имя мира и стабильности
Корейского полуострова остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы дать
США время", – сказал замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.