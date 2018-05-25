Казалось бы, совсем скоро мир станет свидетелем долгожданного снижения военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Президент США Дональд Трамп собирался провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Но не сложилось: американский лидер сдал назад и отменил переговоры. На неожиданный демарш главы Белого дома отреагировали в Кремле.

Казалось бы, совсем скоро мир станет свидетелемдолгожданного снижения военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Президент США ДональдТрамп собирался провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Но несложилось: американский лидер сдал назад и отменил переговоры. На неожиданныйдемарш главы Белого дома отреагировали в Кремле.Произошедшее Москву не очень обрадовало. Россия неоднократновыступала с призывами к Северной Корее и Соединенным Штатам сесть за столпереговоров.Об отмене корейского-американских переговоров высказалсяпресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин"в целом обеспокоен" и сожалеет о том, что встреча Трампа и Ким ЧенЫна не состоялась.Напомним, президент США после прихода в Белый дом повел жесткуюполитику в отношении КНДР. В апреле 2017 года он направил к берегам СевернойКореи авианосную ударную группу. В ответ Ким пригрозил ударить ядерным оружиемпо территории Соединенных Штатов. К счастью, большой войны удалось избежать.Потепление между сторонами наметилось в начале этого года.Северокорейский лидер встретился со своим коллегой из Южной Кореи. Главыгосударств условились двигаться по пути развития мирных двусторонних отношений,а также высказались за денуклериализацию полуострова. На этом фоне президентСША Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Кимом 12 июня в Сингапуре.Стороны начали подготовку к переговорам и согласовывание деталей.Однако накануне как гром среди ясного неба пронесласьновость: долгожданной встречи не будет. Свой демарш Трамп объяснил тем, чтоСеверная Корея делает агрессивные заявления. Соли ситуации добавляет тот факт,что Пхеньян, надеясь на урегулирование отношений с США, в качестве жеста добройволи взорвал свой ядерный полигон со всеми ракетными шахтами.В руководстве КНДР между тем не унывают. Там заявили о том,что по-прежнему готовы к переговорам с Соединенными Штатами. "Нашаприверженность достижению наилучших результатов во имя мира и стабильностиКорейского полуострова остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы датьСША время", – сказал замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.