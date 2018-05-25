Светлана Лобода опубликовала первое фото своей новорожденной дочери. Популярную исполнительницу засняли в тот момент, когда она кормила малышку грудью.

Светлана Лобода опубликовала первое фото своей новорожденной дочери. Популярную исполнительницу засняли в тот момент, когда она кормила малышку грудью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Лобода наконец поделилась огромным счастьем – она родила второго ребенка. Певица выложила фотографию, на которой запечатлена во время кормления новорожденной дочери. На снимке Светлана без стеснения демонстрирует обнаженную грудь и крохотную малышку. "Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤" – коротко подписала интимный кадр Светлана.Материал дополняется