Известный в прошлом атакующий полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдинью собирается жениться сразу на двух девушках. Напомним, 38-летний футболист ранее официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Известный в прошлом атакующий полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью собирается жениться сразу на двух девушках. Напомним, 38-летний футболист ранее официально объявил о завершении профессиональной карьеры.Сообщается, что избранницами 38-летнего бразильца станут Присцилла Коэльу и Беатрис Соузе. С первой девушкой Роналдиньо знаком долгое время, а со второй начался встречаться в 2016-м, отмечает "Спорт-экспресс". Церемония бракосочетания должна пройти в августе в американской Санта-Монике. Это связано с тем, что в Бразилии многоженство запрещено.