В рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АО Техснабэкспорт, входящее в состав предприятий госкорпорации Росатом подписало долгосрочные контракты с крупнейшей мировой энергетической компанией Electricite de France (EDF). Стоимость реализации контрактов оценивается в миллиарды долларов.

В рамках XXII Петербургского международного экономическогофорума (ПМЭФ) АО "Техснабэкспорт", входящее в состав предприятийгоскорпорации "Росатом" подписало долгосрочные контракты с крупнейшеймировой энергетической компанией Electricite de France (EDF). Стоимостьреализации контрактов оценивается в миллиарды долларов.Соглашения предусматривают переработку французскогорегенерированного урана. Для Electricite de France это очень выгодныйконтракт, который позволит компании улучшить экономические показатели,диверсифицировать источники поставок и при этом сохранить природные ресурсы.Предлагаемые АО "Техснабэкспорт" решения включаютуникальные компетенции, а также многолетний опыт в обращении с регенерированнымматериалом. Ожидается, что контракты вступят в силу после их одобренияАгентством Евратома по снабжению.По словам генерального директора "Техснабэкспорта"Сергея Полгородника, контракт имеет большое значение для России и ее экономики."Французская атомная энергетика – вторая после американской. При этом мызанимаем существенное место в цепочке поставщиков для французскихэнергокомпаний и наших партнеров в секторе переработки ядерных материалов",– отметил он.Соглашение с EDF также ценно тем, добавил Полгородник, чтопозволит "Техснабэкспорту" в полной мере раскрыть свойнаучно-технологический потенциал. "Будущее за переработкой сырья иматериалов. И в данном контракте мы реализуем свой потенциал по переработкерегенерированного урана", – сказал гендиректор компании. По его словам,речь идет как о значительных объемах для переработки, так и о колоссальнойстоимости контракта: речь идет о миллиардахдолларов.Контракт рассчитан на 10 лет, он будет реализовываться в2022-32 годах. Будут задействовано несколько технологических переделовотечественной атомной отрасли. "Вконечном итоге мы будем поставлять обогащенный урановый продукт. Достигнутыесоглашения включают комплекс услуг по обращению с регенерированным ураном, втом числе работы, связанные с транспортно-упаковочными комплектами", -добавил Полгородник.По его словам, очень символично, что соглашение сфранцузской стороной совпало с 45-летием первой поставки АО урановой продукцииво Францию. Она была осуществлена в 1973 году и открыла двери отечественнымтоварам и услугам ядерного топливного цикла (ЯТЦ) на мировой рынок.АО "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX) – один из крупнейшихпоставщиков ЯТЦ. Компания принадлежит отраслевому холдингу АО "Атомэнергопром"."Техснабэкспорт" занимает положение головнойорганизации отечественной атомной отрасли в продвижении на мировой рынокпроизводимой "Росатомом" урановой продукции. Заказчиками поставляемойорганизацией продукции являются свыше 30 компаний из 14 стран мира.