В рамках XXII Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ) АО Техснабэкспорт, входящее в состав предприятий
госкорпорации Росатом подписало долгосрочные контракты с крупнейшей
мировой энергетической компанией Electricite de France (EDF). Стоимость
реализации контрактов оценивается в миллиарды долларов.
В рамках XXII Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ) АО "Техснабэкспорт", входящее в состав предприятий
госкорпорации "Росатом" подписало долгосрочные контракты с крупнейшей
мировой энергетической компанией Electricite de France (EDF). Стоимость
реализации контрактов оценивается в миллиарды долларов.
Соглашения предусматривают переработку французского
регенерированного урана. Для Electricite de France это очень выгодный
контракт, который позволит компании улучшить экономические показатели,
диверсифицировать источники поставок и при этом сохранить природные ресурсы.
Предлагаемые АО "Техснабэкспорт" решения включают
уникальные компетенции, а также многолетний опыт в обращении с регенерированным
материалом. Ожидается, что контракты вступят в силу после их одобрения
Агентством Евратома по снабжению.
По словам генерального директора "Техснабэкспорта"
Сергея Полгородника, контракт имеет большое значение для России и ее экономики.
"Французская атомная энергетика – вторая после американской. При этом мы
занимаем существенное место в цепочке поставщиков для французских
энергокомпаний и наших партнеров в секторе переработки ядерных материалов",
– отметил он.
Соглашение с EDF также ценно тем, добавил Полгородник, что
позволит "Техснабэкспорту" в полной мере раскрыть свой
научно-технологический потенциал. "Будущее за переработкой сырья и
материалов. И в данном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке
регенерированного урана", – сказал гендиректор компании. По его словам,
речь идет как о значительных объемах для переработки, так и о колоссальной
стоимости контракта: речь идет о миллиардах
долларов.
Контракт рассчитан на 10 лет, он будет реализовываться в
2022-32 годах. Будут задействовано несколько технологических переделов
отечественной атомной отрасли. "В
конечном итоге мы будем поставлять обогащенный урановый продукт. Достигнутые
соглашения включают комплекс услуг по обращению с регенерированным ураном, в
том числе работы, связанные с транспортно-упаковочными комплектами", -
добавил Полгородник.
По его словам, очень символично, что соглашение с
французской стороной совпало с 45-летием первой поставки АО урановой продукции
во Францию. Она была осуществлена в 1973 году и открыла двери отечественным
товарам и услугам ядерного топливного цикла (ЯТЦ) на мировой рынок.
АО "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX) – один из крупнейших
поставщиков ЯТЦ. Компания принадлежит отраслевому холдингу АО "Атомэнергопром".
"Техснабэкспорт" занимает положение головной
организации отечественной атомной отрасли в продвижении на мировой рынок
производимой "Росатомом" урановой продукции. Заказчиками поставляемой
организацией продукции являются свыше 30 компаний из 14 стран мира.