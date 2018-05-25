Способы обхода блокировок, которые использует Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал пиратскими.

Способы обхода блокировок, которые использует Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал пиратскими, передает "Интерфакс".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2018) в пятницу он пояснил, что способы обхода блокировок, используемые Telegram, пиратские, так как мессенджер, не идентифицируя себя, использует IP-адреса различных подсетей, по сути, прячась за "живым щитом" добропорядочных ресурсов, которые находятся на этих сетях.Жаров уточнил, что блокировка такого сложного приложения — это процесс. По его словам, в настоящее время деградация сервиса составляет от 15 до 30%. "Дело в том, что работа по обходу блокировки идет с конечным оборудованием, то есть со смартфонами и планшетами пользователей, поэтому на различных гаджетах деградация различная", — рассказал Жаров. Он отметил, что логика действий Telegram понятна Роскомнадзору. "И мы понимаем, как мы будем действовать в дальнейшем. Ждите новостей — процесс продолжается", — подытожил Жаров.По словам главы Роскомнадзора, ведомство будет добиваться стопроцентной блокировки Telegram, многие пользователи уже отказываются от мессенджера.Все последние теракты, произошедшие в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram, это подтверждено результатами оперативно-розыскной деятельности Федеральной службой безопасности", — сказал Жаров.При этом Роскомнадзор находится в диалоге с юристами Google и Apple касательно удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах компаний, сообщил Жаров.Он отметил, что юристы Роскомнадзора и компаний "по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению"."Они не хотят признавать себя "иными лицами", они хотят прямого требования к компаниям", — пояснил Жаров, напомнив, что прецеденты, когда по запросу РФ компании ограничивали доступ к приложениям в онлайн-магазинах App Store и Google Play, есть.Как сообщалось ранее, 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений. Роскомнадзор стал после этого ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, предоставлявших доступ к Telegram в России.