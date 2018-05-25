Роскомнадзор продолжает обсуждать с юристами Google и Apple возможность удалить приложение Telegram из онлайн-магазинов компаний или ограничить доступ к нему для российских пользователей. Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил Интерфаксу.

Роскомнадзор продолжает обсуждать с юристами Google и Apple возможность удалить приложение Telegram из онлайн-магазинов компаний или ограничить доступ к нему для российских пользователей. Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил "Интерфаксу"."Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы – другой... Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат", – цитирует чиновника информагентство. Уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram Роскомнадзор направил еще 17 апреля.Ровно месяц назад, 24 апреля, "Интерфакс" уже сообщал со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, что регулятор ведет "рабочий диалог" с Google и Apple, в том числе по ситуации с Telegram, и настаивает на прекращении доступа российских пользователей к приложению мессенджера в онлайн-магазинах этих компаний.Жаров пояснил, что Google и Apple указывают на третий пункт решения суда по блокировке Telegram — в нем говорится, что доступ к мессенджеру, отказывающемуся сотрудничать с ФСБ, должны ограничить "Роскомнадзор и иные юридические лица". "Они не хотят признавать себя "иными лицами", они хотят прямого требования к компаниям", – пояснил Жаров.∎Успех блокировки Telegram оценили в 7%читайте такжеГлава Роскомнадзора напомнил: Apple и Google уже удаляли приложения из российских "отделов" своих магазинов по запросу российских властей — например, так произошло с клиентом соцсети LinkedIn, принадлежащей Microsoft, и "интернет-рацией" Zello. Жаров добавил, что у IT-гигантов есть три пути выполнить решение российского суда: "удаление полное из онлайн-магазина, ограничение доступа к конкретной стране, и ограничение функций приложения".