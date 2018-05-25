Команда исследователей из Санкт-Петербурга разработала функциональный напиток, который помогает снизить тягу к спиртному. Его главное действующее вещество — экстракт южноафриканского кактуса — способно подавлять выработку гормона грелина, который и заставляет человека снова возвращаться к пагубной привычке.

Команда исследователей из Санкт-Петербургского госуниверситета совместно с коллегами из Института экспериментальной медицины и Университета ИТМО разработала функциональный напиток, который помогает снизить тягу к алкоголю. Его главное действующее вещество — экстракт южноафриканского кактуса — способно подавлять выработку гормона грелина, который и заставляет человека снова возвращаться к пагубной привычке.В состав напитка также входят чай и специально подобранные ягодные и фруктовые соки, которые благоприятным образом воздействуют на лимбическую систему мозга — именно она связана с механизмами подкрепления, а также с формированием различных зависимостей.Ключевой компонент разработки — экстракт кактуса из южноафриканской пустыни Калахари — подавляет выработку в желудке человека гормона грелина, который также называют "гормоном голода". Сегодня это растение широко применяется для лечения ожирения, однако последние исследования говорят о том, что экстракт кактуса способен уменьшать не только пищевую зависимость, но и алкогольную."У лабораторных животных, как и у человека, уровень грелина становится выше в абстинентный период — в период прекращения употребления алкоголя, — объясняет автор идеи магистрант СПбГУ Сергей Ереско. — Причём чем выше степень алкогольной зависимости, тем выше на фоне отмены концентрация этого гормона в крови. Вещество запускает процессы, которые люди, страдающие алкоголизмом, испытывают во время похмельного синдрома, — головокружение, дрожание конечностей, слабость. Грелин опосредованно воздействует на мозг и приводит к повторному желанию выпить".Идея создать напиток появилась у молодого биолога, когда он проходил практику в отделе нейрофармакологии в Институте экспериментальной медицины в Петербурге, где как раз изучают механизмы различных зависимостей — алкогольной, игровой, наркотической и других. Кстати, в Институте экспериментальной медицины уже разработано вещество, которое не просто подавляет выработку "гормона голода", а блокирует так называемеы грелиновые рецепторы в гипоталамусе — отделе головного мозга, отвечающем за контроль эндокринных процессов."Сегодня вещество проходит испытания на лабораторных животных, однако, чтобы выпустить лекарственный препарат, нужны 10–15 лет дорогостоящих исследований, — объясняет старший научный сотрудник отдела фармакологии ИЭМ Марат Айрапетов. — Поэтому параллельно мы провели испытания растительного компонента — водного раствора экстракта кактуса — и выяснили, что он тоже уменьшает уровень тяги к алкоголю у крыс. Эффективность, конечно, меньше, чем у химической блокады рецепторов, но она статистически значима".Исследователи поясняют, что напиток — это самая удобная форма для усвоения организмом всех активных компонентов. Именно в таком виде они быстрее достигают центров головного мозга. К тому же созданный напиток обладает отличными органолептическими свойствами: у него насыщенный рубиновый цвет, приятный фруктовый вкус и аромат, а это тоже немаловажно для подобного продукта."Авторы проекта неслучайно решили поместить действующее вещество в состав функционального напитка — коктейля, который содержит витамины или макроэлементы, а также обладает определёнными полезными свойствами (например, энергетическими или пробиотическими). Дело в том, что сегодня рынок функциональных напитков в России практически отсутствует, хотя у этой биологической добавки есть все шансы стать популярным и полезным продуктом", — полагает научный руководитель проекта доцент ИТМО кандидат технических наук Наталья Матвеева.Правда, команде ещё предстоит выяснить, каким будет срок годности конечного продукта. По предварительным данным, он составит около трёх-четырёх месяцев, так как учёные не хотят добавлять в состав дополнительные химические консерванты.Кроме того, они планируют провести ещё одну серию экспериментов на лабораторных крысах, но уже с применением окончательной версии напитка, а также организовать испытания на добровольцах, ведь продукт растительного происхождения не токсичен и не имеет побочных эффектов.Сергей Ереско признаётся, что уже получает множество заявок от заинтересованных людей, которые надеются найти новое эффективное средство от этой опасной зависимости. Также напиток смогут приобрести специализированные центры, в которых пациенты проходят курсы лечения от пагубной привычки.Напомним, ранее учёные выяснили, что небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора" и улучшают память и обучаемость. Однако в долгосрочной перспективе употребление спиртного наносит мозгу непоправимый вред. Более того, злоупотребление спиртным может повлечь развитие семи видов рака, а также ускорить клеточное старение организма. Тем временем мыши-алкоголики показали, как вредная привычка рушит семьи.