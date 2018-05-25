Россия рассматривает вопрос о поставке Сирии систем противовоздушной обороны С-300.

Россия рассматривает вопрос о поставке Сирии систем противовоздушной обороны С-300.Об этом как передает "Интерфакс" заявил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. При этом он не стал уточнять конкретные детали поставок.О том, что Российская Федерация может поставить Сирийской арабской республики зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит", в РФ заговорили после 14 апреля, когда западная коалиция нанесла массированный авиаудар по Сирии.25 апреля Генеральный штаб ВС РФ сообщил о готовности поставить в страну средства ПВО и подготовить специалистов.В 2011 году Москва уже поставила Дамаску 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Что же касается С-300, то их отправка была отложена по просьбе Израиля. Данные комплексы были проданы в 2016 году Ирану.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что просьба Израиля не при чём, Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию.ЗРС С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для прикрытия с воздуха войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.