Пенсионные накопления станут для россиян новым налогом. Эксперты критически оценили идею нового правительства о добровольном индивидуальном капитале.

Пенсионные накопления станут для россиян новым налогом.Эксперты критически оценили идею нового правительства о добровольноминдивидуальном капитале.О том, что в России следует внедрить новую системуформирования пенсионных накоплений, говорил на сессии ПМЭФ-2018 первыйвице-премьер Антон Силуанов. По его словам, речь идет о добровольноминдивидуальном пенсионном капитале (ИПК)." Такой институт должен быть создан, ... должен бытьнаправлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, с однойстороны, с другой стороны – это ресурс для развития", – заявил первый вице-премьер.Идею поддерживает и глава Центробанка. Как отметила ЭльвираНабиуллина, отчисления работников на будущую пенсию в негосударственныепенсионные фонды будут способствовать росту уровня самих пенсий. Кроме того,они станут источником "длинных денег" в экономике, считаетпредседатель ЦБ.Индивидуальный пенсионный капитал – система, при которой накопительные отчисленияделает работник, а не работодатель -сотрудник сам решает, какая часть зарплаты сформирует будущую пенсию. Главадумского комитета по финрынкуАнатолий Аксаков сообщил, что законоб ИПК может быть принят до конца 2018 года.Нововведение впечатлило далеко не всех экспертов. По мнению замдиректораИнститута актуальной экономики Ивана Антропова, ИПК – это фактически дополнительный налог, а создавать подобнуюсистему —бессмысленно, так как уже существует накопительная часть пенсии. Вот ее иследовало бы разморозить, приводит мнение экономиста "МК".Впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. До заморозки страховые взносы работодателей в Пенсионный фонд – 22% от зарплат – разделялись на две части: 16% на формирование страховой пенсии и 6% на пенсионные накопления, если гражданин не выбрал только страховую пенсию. В декабре 2017 года президент подписал закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.