Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing на Украине в июне 2014 года, говорится в распространенном в пятницу заявлении голландского кабинета министров.

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing на Украине в июне 2014 года, говорится в распространенном в пятницу заявлении голландского кабинета министров."Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению MH17", — подчеркивается в сообщении.Обе страны проинформировали Россию о своем решении.На причастность РФ к инциденту указывают выводы Совместной следственной группы, которая расследует крушение самолета, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Ранее он говорил, что "впечатлен собранными доказательствами".24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, опубликовала промежуточные результаты расследования катастрофы. По версии следователей, ЗРК, с которой была запущена ракета, сбившая Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.Минобороны РФ отвергло обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал границу России и Украины.Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. Погибли 238 пассажиров и 15 членов экипажа – граждане 10 государств.