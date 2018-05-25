Россия виновна в крушении Боинга авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. С официальным заявлением выступило правительство Нидерландов. В Москве заявляют, что комиссия по расследованию оживила старую версию событий, приурочив скандал к ЧМ-2018.

Россия виновна в крушении "Боинга" авиакомпанииMalaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. С официальным заявлениемвыступило правительство Нидерландов. В Москве заявляют, что комиссия порасследованию "оживила" старую версию событий, приурочив скандал кЧМ-2018.Результаты расследования обстоятельств катастрофы рейса"Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году "прямоуказывают на причастность России". Об этом заявили в МИД Нидерландов.Москву призывают "присоединится к обсуждению, чтобы прийти к решению,которое восстановит справедливость", сообщает Reuters.