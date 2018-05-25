Россия виновна в крушении Боинга авиакомпании
Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. С официальным заявлением
выступило правительство Нидерландов. В Москве заявляют, что комиссия по
расследованию оживила старую версию событий, приурочив скандал к
ЧМ-2018.
Россия виновна в крушении "Боинга" авиакомпании
Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. С официальным заявлением
выступило правительство Нидерландов. В Москве заявляют, что комиссия по
расследованию "оживила" старую версию событий, приурочив скандал к
ЧМ-2018.
Результаты расследования обстоятельств катастрофы рейса
"Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году "прямо
указывают на причастность России". Об этом заявили в МИД Нидерландов.
Москву призывают "присоединится к обсуждению, чтобы прийти к решению,
которое восстановит справедливость", сообщает Reuters.