25 мая более 1500 выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Владимира приняли участие в общегородском «Последнем звонке». Провайдер цифровых услуг и решений традиционно выступил IT-партнёром праздника. Специалисты «Ростелекома» организовали видеотрансляцию шествия выпускников на городском портале Управления образования и обеспечили сплошное покрытие сетью Wi-Fi всей территории центральной площади.

25 мая более 1500 выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Владимира приняли участие в общегородском Последнем звонке. Провайдер цифровых услуг и решений традиционно выступил IT-партнёром праздника. Специалисты Ростелекома организовали видеотрансляцию шествия выпускников на городском портале Управления образования и обеспечили сплошное покрытие сетью Wi-Fi всей территории центральной площади. Установленное оборудование позволяло минимизировать помехи от других устройств и поддерживать устойчивый сигнал на скорости до 100 Мбит/с.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Восьмой год Ростелеком выступает партнёром общегородского Последнего звонка. Покрыв всю Соборную площадь бесшовным Wi-Fi, мы подарили выпускникам возможность делиться фотографиями, публиковать видео и вести онлайн-репортаж в социальных сетях этого важного для них события. Также прямая трансляция велась на городском сайте Управления образования. Отдельным подарком от нас стала тематическая фотозона на Соборной площади, чтобы этот удивительный день остался в сердцах ребят надолго.Беспроводной доступ в интернет – не только отличное дополнение массовых мероприятий, но и верный помощник для бизнеса. Абонентам сервиса Управляемый Wi-Fi доступны функции управления настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, проведение маркетинговых опросов, статистика посещений и многое другое.Получить дополнительную информацию о сервисах Ростелекома можно в любом Центре продаж и обслуживания или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.