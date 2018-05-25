УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Бобкова Михаила Владимировича...

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Бобкова Михаила Владимировича, 04.09.1968 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01.11. 2001 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.Был одет: куртка черная, брюки черные, ботинки черные.Особые приметы: шрам на правой щекеПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29