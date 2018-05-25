ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве разыскивает пропавшего без вести Потатина Михаила Александровича, 1994 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве разыскивает пропавшего без вести Потатина Михаила Александровича, уроженца Нижегородской области, 1994 года рождения, который 01.05.2017 года ушел из дома по адресу на Перервинском бульваре и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 23-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, лицо овальное.Особые приметы: родимое пятно на лице справа, ближе к глазу, родимое пятно на голени левой ноги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18