УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Сторожеву Марину Александровну...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Сторожеву Марину Александровну, 26.06.1989 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.09.2017 года.Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, прямые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93