Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС по Владимиру Борис Боликов

Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС по Владимиру Борис БоликовВ 2018 году во Владимире будут работать четыре городских пляжа. Старт сезона запланирован на 1 июня.Об этом рассказал начальник управления ГО и ЧС по Владимиру Борис Боликов на заседании горсовета по вопросам местного самоуправления. Пляжи будут находиться на Семязино, Содышке, Глубоком и Клязьме (городской пляж).Всего во Владимирской области 142 водоема.