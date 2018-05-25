Мать четверых детей, 47-летняя Джина Стюарт разместила на своей страничке в Instagram фото топлес. У австралийки, признанной самой горячей бабушкой в мире, более 74 тысяч подписчиков.

Мать четверых детей, 47-летняя Джина Стюарт разместилана своей страничке в Instagram фототоплес. У австралийки, признанной "самой горячей бабушкой в мире", более 74тысяч подписчиков.Несмотря на то, что у эффектнойблондинки уже есть внук, она не считает, что пора прятать свою фигуру от окружающих. Джина сталафиналисткой конкурса "Мисс Maxim 2018" в Австралии и активно ведет странички всоциальных сетях, где делится новыми снимками.На сей разСтюарт оголила на радость поклонникам свою грудь. При этом она призналась, чтоее бюст силиконовый, а сделала она его около десяти лет назад.Ранее Джина поделилась секретом ее красоты и молодости. По словам "самой сексуальнойбабушки в мире", для этого нужно правильно питаться и вести здоровый образжизни. Единственноепослабление, которое позволяет себе женщина – это шоколад.Кроме того, Стюарт заявила, что никогдане вставляла филлеры и не злоупотребляла ботоксом. Джина воспитывает двоихсыновей и двух дочек, младшей девочке всего четыре годика.