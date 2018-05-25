Мать четверых детей, 47-летняя Джина Стюарт разместила
на своей страничке в Instagram фото
топлес. У австралийки, признанной самой горячей бабушкой в мире, более 74
тысяч подписчиков.
Мать четверых детей, 47-летняя Джина Стюарт разместила
на своей страничке в Instagram фото
топлес. У австралийки, признанной "самой горячей бабушкой в мире", более 74
тысяч подписчиков.
Несмотря на то, что у эффектной
блондинки уже есть внук, она не считает, что пора прятать свою фигуру от окружающих. Джина стала
финалисткой конкурса "Мисс Maxim 2018" в Австралии и активно ведет странички в
социальных сетях, где делится новыми снимками.
На сей раз
Стюарт оголила на радость поклонникам свою грудь. При этом она призналась, что
ее бюст силиконовый, а сделала она его около десяти лет назад.
Ранее Джина поделилась секретом ее красоты и молодости. По словам "самой сексуальной
бабушки в мире", для этого нужно правильно питаться и вести здоровый образ
жизни. Единственное
послабление, которое позволяет себе женщина – это шоколад.
Кроме того, Стюарт заявила, что никогда
не вставляла филлеры и не злоупотребляла ботоксом. Джина воспитывает двоих
сыновей и двух дочек, младшей девочке всего четыре годика.