Комитет по молодежной политике совместно с региональным отделением поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проводит акцию, посвященную Международному дню пропавших детей.

Сегодня – Международный день пропавших детей. Это не праздник. Это день памяти. День надежды. День - напоминание. Напоминание, прежде всего, взрослым. Потому что, детская безопасность — это зона ответственности именно взрослых людей.Комитет по молодежной политике администрации Владимирской области совместно с региональным отделением поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проводит профилактическую акцию, посвященную Международному дню пропавших детей. В рамках этой акции будут представлены арт-объекты, рассказывающие о детской наивности, доброте и вере в людей, о беспечности и невнимательности взрослых. О тех событиях, которые могут произойти в любом городе и с любыми детьми.Мероприятия пройдут на территории парка «Дружба» города Владимира с 11.00 до 18.00 и завтра на территории Сквера Оружейников в Коврове с 11.00 до 18.00.