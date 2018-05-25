По данным следствия, с марта по конец мая текущего года супруги воровали из магазинов продукты питания.

В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары. Они обвиняются в краже.По данным следствия, с марта по конец мая текущего года супруги воровали из магазинов продукты питания. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.Похищенные товары они продавали на местном рынке.Сейчас супруги заключены под стражу. Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности ранее судимых фигурантов к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Александровского района.