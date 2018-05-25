Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров сделал важное заявление. Певец сообщил. что оформил развод со своей супругой, танцовщицей и бизнеследи Матильдой.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление. Певец сообщил. что оформил развод со своей супругой, танцовщицей и бизнеследи Матильдой.О смене семейного статуса Сергей Шнуров объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Скандально известный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Матильдой, и исчерпывающе написал: "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо".Реакция многочисленных подписчиков оказалась неоднозначной. "Да, жаль. Она классная....", "Как же жалко. Вы были чудесной парой, во всяком случае, производили такое впечатление в сети. Очень жаль, что все так у вас заканчивается. Надеюсь, что расстаетесь вы в хороших отношениях. Удачи вам", "Главное без скандалов, как некоторые", "Не может быть ....", "Вы были невероятной парой, очень жаль... Но, надеюсь, оба будете счастливы", "Это не Гут!!! Мож перебрал, погорячился?", "Серега, отношения это явно не твое. Ты, главное, музыку не бросай!" – высказались поклонники.Ранее Матильда в откровенном интервью рассказывала об их с Сергеем непростой семейной жизни. Певец не только позволял себе излишние возлияния, но и завязал романтические отношения на стороне.Принять ситуацию ей помогла книга Марины Влади, которую в тот момент читала жена артиста. "Я, чуть что, начинала качать права, а у нее в книге вообще этого нет, настолько она любила этого человека (Владимира Высоцкого. – Прим.ред.), и прогибалась, и пыталась спасти ситуацию. Меня эта книга научила смирению и любви. Нужно отсечь обиды и ощущения несправедливости по отношению к себе, и вцепиться в чувство любви, и вложиться в эту ситуацию, и сделать все, и будь что будет", – заключила Матильда. Видимо, в какой-то момент все же что-то пошло не так.