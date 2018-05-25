Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги первого дня очередного этапа чемпионата мира Гран-при Монако. Россиянин доволен тем, как вела себя машина на сложной городской трассе самой известной гонки мирового автоспорта.

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги первого дня очередного этапа чемпионата мира Гран-при Монако. Россиянин доволен тем, как вела себя машина на сложной городской трассе самой известной гонки мирового автоспорта."Я бы сказал, что в четверг все прошло очень хорошо, — цитирует Сироткина пресс-служба британской "конюшни". – В первой практике все было нормально, вторая могла бы сложиться намного лучше. Из-за постоянного попадания в трафик и так далее я так и не смог проехать чистый круг. Сделать это постоянно что-то мешало"."Всегда есть, к чему стремиться, но пока все идет хорошо. – продолжает русский пилот. – Уже в Барселоне мы видели, что команда смогла улучшить свои позиции. Я бы не сказал, что мы настроены очень оптимистично, но пока все смотрится неплохо. Нам нелегко, но если бы все было так просто, то успеха мог бы добиться любой. У нас не самая простая машина для этой трассы. Но мне нравятся сложные испытания".