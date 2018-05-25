Аргентинский теннисист Николас Кикер отстранен от всех профессиональных турниров. Причиной столь строгого наказания со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов стало то, что он признан виновным в ряде нарушений Теннисной антикоррупционной программы (TACP).
Аргентинский теннисист Николас Кикер отстранен от всех профессиональных турниров. Причиной столь строгого наказания со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов стало то, что он признан виновным в ряде нарушений Теннисной антикоррупционной программы (TACP).
Кикер, который стоит на шестом месте в рейтинге игроков своей страны и на 84-й строчке классификации АТР, признан виновным в организации договорных матчей на двух турнирах серии "Челленджер" в сезоне-2015: в Падуе в июле и в Барранкилье в сентябре. При этом 25-летнему игроку вменяется в вину недонесение о нарушениях ТАСР и отказ сотрудничать со следствием.
Временной мерой наказания для аргентинца стало отстранение от всех турниров АТР, но игроку грозит более серьезная дисквалификация, сообщает Tennisintegrityunit.Сom, и, возможно, крупный штраф, которые будут вынесены позднее.