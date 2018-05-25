Аргентинский теннисист Николас Кикер отстранен от всех профессиональных турниров. Причиной столь строгого наказания со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов стало то, что он признан виновным в ряде нарушений Теннисной антикоррупционной программы (TACP).

Аргентинский теннисист Николас Кикер отстранен от всех профессиональных турниров. Причиной столь строгого наказания со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов стало то, что он признан виновным в ряде нарушений Теннисной антикоррупционной программы (TACP).Кикер, который стоит на шестом месте в рейтинге игроков своей страны и на 84-й строчке классификации АТР, признан виновным в организации договорных матчей на двух турнирах серии "Челленджер" в сезоне-2015: в Падуе в июле и в Барранкилье в сентябре. При этом 25-летнему игроку вменяется в вину недонесение о нарушениях ТАСР и отказ сотрудничать со следствием.Временной мерой наказания для аргентинца стало отстранение от всех турниров АТР, но игроку грозит более серьезная дисквалификация, сообщает Tennisintegrityunit.Сom, и, возможно, крупный штраф, которые будут вынесены позднее.