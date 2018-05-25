Продажа сыном половины квартиры стала причиной захвата заложников на востоке Москвы - именно таким способом 57-летний художник Александр Боровой попытался решить весь комплекс проблем во взаимоотношениях с новыми соседями.

Продажа сыном половины квартиры стала причиной захвата заложников на востоке Москвы — именно таким способом 57-летний художник Александр Боровой попытался решить весь комплекс проблем во взаимоотношениях с новыми соседями. Печальным итогом инцидента стала гибель главы семейства Валерия Еремина, которого пьяный владелец квадратных метров расстрелял из карабина "Сайга". Бойцы Росгвардии штурмом взяли "нехорошую квартиру" в Перове, сняв освобождение заложников — матери и ребенка — на видео.Публикация от ГУ Росгвардии по г. Москве (@rosgvard_moskva) 24 Май 2018 в 10:33 PDTТрагедия разыгралась около семи часов вечера в четверг, 24 мая, в девятиэтажке на улице Молостовых, но что ей предшествовало, пока что остается неизвестным. По предварительным данным, Боровой конфликтовал с семьей, которой его сын продал половину квартиры — мужчина несколько раз обращался к участковому с просьбой разобраться с черными риелторами, которые якобы обманом лишили его недвижимости. Ответа он так и не дождался, а потому пошел на крайние меры — достав карабин, взял соседей в заложники.Двухкомнатную квартиру на шестом этаже пришлось брать штурмом. На кадрах видно, что коридор завален хламом и мусором, который художник, как уверяют соседи, в последнее время приносил домой.К моменту появления бойцов Росгвардии Валерий Еремин был мертв, его супруга и ребенок не пострадали. Сам захватчик заперся в своей комнате и попытался свести счеты с жизнью, но его успели спасти. В настоящее время он находится в реанимации после проведенной операции.