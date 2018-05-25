Интрига с новым местом работы Игоря Шувалова, который 10 лет занимал пост первого вице-премьера, разрешилась. Президент подписал указ о назначении его главой Внешэкономбанка.

Интрига с новым местом работы Игоря Шувалова, который 10 лет занимал пост первого вице-премьера, разрешилась. Президент подписал указ о назначении его главой Внешэкономбанка.Решать неразрешимое Шувалову не привыкать: сложные и часто запутанные государственные задачи – это по его профилю. Его карьера начала набирать обороты в середине 90-х в МИДе: там Шувалов работал в качестве атташе в правовом департаменте. С тех пор он успел поработать в правительстве и администрации президента, где, как правило, курировал решение наиболее сложных ребусов.Политолог Константин Гаазе в свое время отметил, что Шувалов – "чиновник-толкач, сдвигатель чего-либо с мертвой точки", поэтому ему поручаются проекты, у которых экономическая суть, но есть и чрезвычайно важная политическая публичная компонента, и четкие сроки, которые нельзя срывать. К примеру, бывший первый вице-премьер успешно курировал такой сложный проект, как развитие моногородов. Чиновники вспоминают об этом как о "проклятой теме" – никто не хотел ею заниматься. Шувалов смог не просто придать ей положительную динамику, но и запустил диверсификацию и программу "Пять шагов" (благоустройство моногородов)."В своей работе Шувалов всегда был открыт для сложной дискуссии с экспертами, мог поспорить и принять неординарные решения, а для реализации каждого крупного проекта организовывал практическую площадку для всех заинтересованных", – сказал в интервью политолог Павел Данилин. При этом, по мнению эксперта, он никогда не боялся давления и ломки стереотипов: например, Шувалов приложил громадные усилия по переходу на электронные закупки, что заложило основы для перехода к цифровой экономике, сегодня являющейся одним из приоритетных проектов правительства.Как полагает Данилин, с назначением политика на пост председателя Внешэкономбанка сформировалась диспозиция, фактически создающая базу для альянса Игоря Шувалова и Антона Силуанова, который в новом составе правительства сохранил за собой пост министра финансов и был назначен первым вице-премьером. Это может быть мощный союз, дающий большие возможности для обоих.Силуанов получает поддержку опытного аппаратчика и ключевого института развития, а Шувалов в свою очередь приобретет в правительстве площадку, которую он точно использует, опираясь на свой колоссальный опыт по реализации больших проектов: от цифровой экономики до доступной ипотеки. "Зная опыт и возможности Шувалова, гибкость и нетривиальность принятия решений, его поддержку президентом, связи как на Западе, так и на Востоке, можно предположить, что ВЭБ скоро вернется в ряд сильных экономических игроков в стране", – резюмировал Данилин.Напомним, Внешэкономбанк по сути является национальным институт развития и государственной корпорацией. Он не имеет банковской лицензии, так как у него особый статус, регулирующийся специальным федеральным законом. Ранее должность председателя ВЭБа занимал Сергей Горьков, пришедший на этот пост из Сбербанка.